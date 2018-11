Biltest: Cupra Ateca – 300 hk körglädje

Ett nytt bilmärke såg dagen ljus i februari med ett varumärke som för tankarna till en tribal-tatuering. Cupra är SEAT:s prestandamärke som nu ska locka prestandasugna köpare med temperamentsfulla bilar med det lilla extra. En trimmad Ateca är första modellen och det bådar gott!

Cupra var tidigare benämningen på SEAT modeller med mer hästkrafter och sportigare utrustning, bilar som lockade till mer aktiv körning än kusinerna Volkswagen och Skoda. Jag har haft förmånen att testa dessa sportiga modeller både på bana och i trakterna runt det mäktiga Montserrat utanför Barcelona. Vid dessa tillfällen har jag prisat modellernas prestanda och härliga körkänsla.

Nu har alltså SEAT tagit fasta på dessa egenskaper och skapat ett helt eget bolag som bär det inarbetade namnet Cupra. I februari genomfördes den stora lanseringen mitt på den gamla anrika velodrombanan Autodrom de Terramar i SItges. Bilarna som då förvigdes var bl.a. Cupras racingmodell Cupra TCR, en überhäftig bil som i år varit framgångsrik på banor över hela världen och det nya varumärkets första bil för allmänna vägar, Ateca.

”Men Ateca är väl en SEAT?”, tänker du säkert. Det stämmer…i grunden. Tidigare i år testade jag den härliga SEAT Ateca FR och blev överförtjust. Den modellen är basen för den nya Cupra Ateca jag testade i Barcelona förra veckan. I min mening ett utmärkt modellval eftersom de kompetenta ingenjörerna beslutade sig för att stoppa in en 300 hk stark fyrcylindrig 2.0 TSI bensinare med ett vridmoment på 400 Nm. Man har även adderat 4Drive variabel fyrhjulsdrift, dynamisk chassikontroll, Brembo Performance-bromsar (21.900 kr) och en 7-stegad dubbelkopplingslåda som skickar iväg denna kompakta SUV 0-100 km/h på 5,2 sekunder och toppar 247 km/h. Blandad förbrukning enligt den nya WLTP-standarden är 8,5 l/100 km och CO 2 -utsläppet hamnar på 192 g/km.

Teststräckan som vi fick köra innehöll bl.a. en avstängd sträcka på allmän väg. Kurvig, backig och riktigt utmanande på det regnvåta underlaget. Så pass utmanande att jag överlät körandet till min snabba Teknikens Värld kollega Oskar som har erfarenhet från STCC racing. Inte för att jag trodde att det skulle vara för svårt utan för att få en känsla för hur Cupra Ateca klarar av de yttersta gränserna som bara en rutinerad racerförare klarar.

Vi startade från stillastående efter att vi kopplat ur antisladdsystemet och ställt in den för modellen speciella Cupra-läget på vredet med 6 olika körstilar: Comfort, Sport, Individual, Offroad, Snow och det exklusiva Cupra-läget. Med foten på bromsen och den andra på en halvt nedtryckt gaspedal, släppte Oskar bromsen och bilen sköt vrålande iväg på ett sätt man bara förväntar sig från sportbilar med betydligt högre prestanda. Väghållningen höll samma höga klass och återigen har dessa spanjorer skapat en underbart kul bil som inte behöver skämmas i konkurrens med betydligt dyrare SUV.

Interiört är det inte mycket som skiljer sig från SEAT Ateca FR förutom den ny digitala instrumenteringen. Samma sköna stolar som ger ett bra stöd i alla ledder (sportsäten i alcantara finns som tillval för 14.500 kr), 10” lättarbetad infotainmentskärm med all information man behöver inklusive sportinstrument och bilden från 360 graders kameran, en härlig läderklädd sportratt och ett baksäte som ger fullgod komfort för två vuxna av medelstorlek. Bagagerummet behöver inte heller skämmas. Här trycker man in 510 liter med baksätet uppfällt och 1.604 liter med det nedfällt (60/40).

Exteriört så skiljer sig Cupra Ateca från grundmodellen SEAT Ateca, förutom logotypen, med CUPRA texten under den speciella grillen, full-LED strålkastarna, de stora 19” hjulen som är speciella för just modellen och framförallt de fyra avgasrören som levererar ett skönt sportigt ljud vid gaspådrag, ackompanjerad av en artificiell förstärkning via kupéns främre mittenhögtalare. Det senare är nödvändigt eftersom Cupra Ateca är väldigt tyst i kupén även vid högre farter.

Sammanfattning

Det framgår säkert av min text att jag gillar den här spanska bilen som byggs på samma produktionslina som Skoda Karoq. Med samma utomordentliga gener som grundmodellen SEAT Ateca, har det nya varumärket Cupra skapat en av marknadens trevligaste SUV som lever upp till det faktum att SEAT och Cupra tillverkar roligare bilar än storebror Volkswagen. Kvaliteten är på topp och körkänslan lämnar inget att önska. De 300 hästkrafterna räcker till och blir över för de flesta vardagsbilisterna som söker det lilla extra utan att betala en mindre förmögenhet.

Med ett ingångspris på 409.900 kr och generös grundutrustning, så är den en klar konkurrent till bl.a. Volkswagen Tiguan och Golf Clubsport. Några andra tydliga konkurrenter finns egentligen inte i det här segmentet…ännu. Det ska väl vara nya Audi SQ3 när den kommer, men då får du räkna med minst 100.000 kr till. Cupra Ateca är en praktisk nöjesmaskin som säkert kommer att hitta en hel del körglada kunder på vår konservativa marknad.

Text & Foto: Håkan Nilsson