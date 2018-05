BILTEST: BMW i8 Roadster – Det bästa av två världar

För snart fem år sedan lanserade BMW den 2+2 sitsiga laddhybriden i8 Coupe, en bil som inte liknade någon annan och som väckte en större uppmärksamhet än de flesta andra ”supersportbilarna”. För några dagar sedan väckte den nya i8 Roadstern samma uppmärksamhet på Mallorca.

Första gången jag testade BMW i8 var våren 2015. På en resa till Köpenhamn så fotograferades den blå bilen av mängder med människor, både när den stod parkerad och när jag körde. Hotellet i Köpenhamn ville exponera bilen på VIP-parkeringen utanför entrén i utbyte mot en uppgradering till en svit på översta våningen. En amerikansk turist uttryckte sin beundran med ”Damn. This looks like something from Star Wars”.

Två år senare körde jag en vit BMW i8 fram och tillbaka till bilsalongen i Genève. Upplevelsen var lika enastående som första gången med skillnaden att jag fick släppa loss den på världens sista paradis för snabba bilar: Autobahn. Uppmärksamheten i bilens hemland Tyskland, var påtaglig. BMW i8 var en magnet för mobiltelefoner och kameror varthän jag åkte. Känslan i farter runt 250 km/h var makalös med en förbrukning som en småbil.

Häromdan var det dags igen och denna gång stod nya i8 Roadster för underhållningen. En taklös skönhet lackad i Donington Grey där taket kan fällas upp på 15 sek så länge du inte kör fortare än 50 km/h. Lösningen är vackert utförd, där det hårda canvastaket bildar samma sköna linje som i Coupe-modellen. För att få plats med det nedfällda taket, har de två små sätena bak har ersatts med en hylla där man kan gömma undan 100 liter bagage i tillägg till det lilla bagageutrymmet bakom motorn som klarar av en kabinväska och ett par jackor. Att kalla BMW i8 Roadster för praktisk är därför att ta i och det är inte heller syftet med denna GT-vagn. Den är skapad för de som uppskattar design, prestanda och samtidigt värnar om miljön, en kombination som hittills få biltillverkare lyckats leverera.

Interiören i övrigt har inte förändrats nämnvärt förutom en ny kolfiberpanel, men varför ändra på ett vinnande koncept? Instrumenteringen och infotainmentsystemet känner vi igen från andra BMW-modeller och utformningen av kupén är lika genomtänkt som läcker. Öppningen av dörrarna och den djupa sittbrunnen kan vara lite knepig för någon med ryggproblem, men när man får häng på hur man lättast tar sig in och ur, sitter man skönare än i de flesta bilar.

BMW i8 är ett stycke modern konst, inte bara för den läckra designen utan framförallt tekniken som använts att bygga denna makalösa miljö/sportbil. Karossen utgörs av en bottenplatta av aluminium och höghållsfasthetsstål för att skydda batteripaketet. Ovanpå denna bottenplatta har man limmat kolfiberkarossen som ger i8 en form som ingen annan.

Under skalet hittar man ingen stor och kraftfull bensinmotor, utan baktill finns en liten 1,5 liters 3-cylindrig bensinmotor på hela 231 hk och imponerande 320 Nm vridmoment. Framtill sitter en elmotor på 143 hk som drivs av ett uppdaterat litiumjonbatteri i bottenplattan och som ökat från 20 till 34 Ah där bruttokapaciteten stigit från 7,1 till 11,6 kWh. Tillsammans genererar dessa motorer 374 hk som är fullt tillräckligt för att ta bilens 1 595 kg från stillastående till 100 km/h på 4,6 sekunder och ge den en toppfart på 250 km/h.

I standard-körläget kan nya BMW i8 Roadster drivas uteslutande på elmotorn från start och upp till en hastighet på 105 km/h, vilket är 35 km/h mer än i tidigare i8. Förbränningsmotorn går bara igång vid högre hastigheter eller när föraren stämplar hårt på gaspedalen. Trycker man på eDrive-knappen kan man köra upp till 120 km/h på enbart el. Räckvidden på el har ökat och är numera 53 km enligt NEDC-testcykeln. Regenereringen av ström till batteriet under färd imponerar dock. När jag var klar med min test hade jag 3 km längre körsträcka kvar än när jag startade! Här ligger BMW klart i framkant!

Batteriets placering i bottenplattan bidrar till en extremt låg tyngdpunkt och en väghållning i världsklass. BMW i8 Roadster ligger som klistrad på de krokiga bergsvägarna på Mallorcas nordvästra kust. Den inbjuder definitivt till aktiv körning samtidigt som den är oerhört bekväm på motorväg. Med taket uppe är den i princip lika tyst som Coupe-modellen. Den 8-stegade automatlådan arbetar i en skön harmoni och vill man köra sportigare så finns det växelpaddlar att tillgå…något jag gjorde ofta.

Vid gaspådrag kickar förbränningsmotorn in med ett tillhörande artificiellt motorljud som levereras genom högtalare inne och utanför bilen. Detta är något som kanske inte tilltalar den inbitne föraren av ”äkta ljud”, men är så snyggt utfört att till och med jag gillar det. I sportläget är ljudet konstant samtidigt som man återladdar batteriet varje gång man släpper upp gasen.

BMW i8 var från början en skapelse av ett företag som lät ett team visionärer få fria händer. Fokus var att ta miljö och känsla ett steg längre än någon annan tidigare gjort och att säkerställa BMW:s position som ledare inom hållbar utveckling. Detta har man definitivt lyckats med eftersom man redan vid lanseringen 2014, var långt före alla andra. BMW i8 produceras i Leipzig, en av världens miljövänligaste bilfabriker, där energin kommer från egna vindkraftverk.

Nya BMW i8 Roadster tar kombinationen miljö, prestanda och nöje till en ny nivå som kanske inte tilltalar alla men som med sin design och teknik imponerar på de flesta. Få bilar får omgivningen att reagera med sådan nyfikenhet och beundran som just BMW i8 Roadster. Med en prislapp som startar på 1.630.000 kr så kommer den att fortsätta vara en exklusiv bil för den miljömedvetne bilälskaren som förstår vad jag talar om.

Text & film: Håkan Nilsson Foto: BMW AG