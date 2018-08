Audi TT firar 20 år med jubileumsmodell

Tjugo år efter lanseringen av den ursprungliga TT, får den tredje generationen av Audi TT en omfattande uppdatering som innefattar både design och teknik som ska ta modellen in i ett nytt kapitel av prestanda och körglädje till ett överkomligt pris.

Den första generationen av Audi TT visades som konceptbil redan tre år innan lanseringen på bilsalongen i Frankfurt 1998. Först kom den som coupé och kort därefter som en roadster vid Tokyo Motor Show. Den nytänkande designen tilltalade publiken och Audi TT blev snabbt en succé.

Men allt var inte perfekt från början. På grund av modellens aggressiva design med extremt lågt CW-värde, flöt vinden alldeles för lätt förbi karossen vilket medförde att det fanns inte tillräckligt med ”downforce” på bakvagnen. För att åtgärda detta adderade man en liten spoiler på bakluckan som pressade ner bakvagnen vid högre farter. Problemet var löst och Audi TT påbörjade sin resa till den ikonstatus den har idag.

ANNONS

ANNONS

För att fira att det är 20 år sedan Audi TT Roadster såg dagens ljus, har Audi tagit fram en jubileumsmodell som innehåller många detaljer som man hittade i den första konceptbilen. Bilen är lackad i samma grå originalfärg och interiört kommer den med bruna sportstolar med likadana grova sömmar som i originalet, brun läderratt, växelspaksknopp och damask samt bruna läderdetaljer i mittkonsolen och dörrsidorna. Exteriört saknar den de extra luftutsläppen bak som finns på den uppdaterade standardmodellen, allt för att den så mycket som möjligt ska likna originalet.

Körglädjen har alltid varit påtaglig i Audi TT, likaså designen och känslan för detaljer. Detta är vad Audi tagit tillvara och förfinat på den senaste generationen. Exteriört så har den genomgått ett antal uppdateringar som får modellen att närma sig den häftigaste av alla Audi-modeller: R8 V10 Plus. Det handlar om bl.a. frontens design som har fått större luftintag i nederkant för att ge den en mer aggressiv framtoning, den sexkantiga grillens utformning med ett ovalt mönster som Audi valt att kalla för 3D singelframe och de nya LED-framljusens smala utformning.

Baktill har man adderat luftutsläpp längst ut ovanför stötfångaren och gjort diffusern en aning mer accentuerad. Precis som i tidigare modell hittar vi också de karaktäristiska runda avgasrören och det runda kromade tanklocket av racingtyp. LED-bakljusen har också en ny utformning med en ny LED-signatur. Nya Audi TT ser en aning högre ut bakifrån, vilket bidrar till ett kraftfullare utseende.

Interiört är det inte så mycket som förändrats. Här hittar vi samma förarorienterade miljön och instrumentpanelen med klassiska detaljer som de runda luftinsläppen med integrerade reglage. Utöver den digitala förarmiljön med virtual cockpit, som lanserades i just Audi TT, ingår nu bl.a. även Audi drive select och multifunktionsratt plus, som gör det möjligt att styra infotainmentsystemet och röststyrningen via ratten.

Sportstolar med integrerade nackstöd är standard medan S sportstolarna (som är standard i S line sportpaket) erbjuds med pneumatisk inställning. Bagageutrymmet är relativt stort med tanke på att det är en sportbil. 305 liter trycker man in i coupé-modellen medan roadstern får klara sig med 280 liter.

Liksom i alla öppna Audi-modeller har nya TT Roadster en klassisk sufflett som är isolerad för att hantera regn och snö. Suffletten, i grått eller svart, har förstärkt ljudisolering och väger endast 39 kilo. Tack vare eldriften kan man öppna och stänga taket på ca 10 sekunder i hastigheter upp till 50 km/h.

Audi TT Coupé och TT Roadster mäter båda 4,19 meter i längd med korta överhäng och ett axelavstånd på 2,51 meter. Som standard sitter det 17” hjul medan Audi och Audi Sport erbjuder 18”-, 19”- och 20” hjul som tillval. Tre nya lacker erbjuds: kosmosblå, pulsorange och turboblå (endast S line).

Nya Audi TT är designad för ett sportigt uppträdande med quattro-drivning, progressiv styrning, fyrlänkad bakaxel och elektronisk stabiliseringskontroll. Den hjulselektiva momentfördelningen aktiveras vid snabb kurvtagning och förbättrar köregenskaperna genom exakta bromsingrepp på innerhjulen. Vid tillvalet S line sportpaket eller Audi magnetic ride sänks karossen tio millimeter och de sportiga egenskaperna förstärks.

Nya Audi TT erbjuds med flera bensinmotorer i olika effektnivåer som kan kombineras med antingen sexväxlad manuell låda alternativt S tronic som är en sjustegad dubbelkopplingsväxellåda. Alla nya motorer är dessutom utrustade med partikelfilter.

Audi TT kommer till de svenska Audi-återförsäljarna i slutet av året, men order går att lägga redan i slutet av september. Än så länge vet vi att priset för coupéversionen startar vid ca 348 000 kr.