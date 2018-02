Här får du Michelin-mat för korvören

För mindre än 20 spänn får du en maträtt belönad med en Michelinstjärna. Men var beredd att köa i timmar.

ANNONS

ANNONS

”Priset gör det till den billigaste Michelin-stjärniga maträtten i världen: en portion sojakyckling och ris kostar bara 2 dollar vilket är mindre än hälften av en Big Mac på McDonalds.”

Singapores absolut hetaste lunchställe just nu stavas Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle. Till ytan ser det ut som vilket matstånd som helst, skriver The Guardian. Men den långa kön avslöjar att gatuköket, med kock Chan Hon Meng, ruvar på något speciellt.

Faktum är att kön i sig självt blivit något av en turistattraktion. Ända sedan restaurangen belönades med en stjärna i prestigefyllda Guide Michelin har lunchgästerna vallfärdat. Och när den brittiska tidningen besöker platsen stannar många för att ta kort på spektaklet.

”Vad är det som pågår? Vi blev tillsagda att gå hit och titta på kön men vad handlar det om?” frågar en förbipasserande turist Guardians utsända.

LÄS VIDARE: Michelin star for Singapore noodle stall where lunch is half the price of a Big Mac [The Guardian] »