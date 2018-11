Zuckerberg tänker inte lämna sin post

Facebooks vd och skapare avvisar vissa investerares krav på att han borde frånträda rollen som styrelseordförande.

I en intervju med CNN, som uppmärksammas av The Wall Street Journal, sade Zuckerberg han inte planerar något sådant under närmaste tiden. Beskedet kommer efter att Zuckerberg i förra veckan under en intervju med journalister sagt att förslaget om att han lämnar som ordförande inte är till fördel för Facebook.

Zuckerberg sitter på majoriteten av rösterna i Facebook vilket gör att investerarna inte kan få bort honom på egen hand.

Kraven på hans avgång kommer från att Facebook hamnat under kritik för att man inte stoppat rysk inblandning på plattformen under presidentvalet. Samma plattform har också använts i Myanmar för att späda på hatet mot minoritetsgruppen Rohingya.

Enligt Wall Street Journal har allt detta fått Zuckerberg att inta en hårdare ledningsstil inom Facebook, vilket gjort att han stött ihop med operativa chefen Sheryl Sandberg.

Men under CNN-intervjun försäkrade dock Zuckerberg om att Sandberg är en viktigt partner och han hoppas kunna fortsätta arbeta med henne i flera årtionden framöver.