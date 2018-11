Spotify i Mellanöstern och Nordafrika

Musiktjänsten Spotify har lanserat i 13 länder i MENA (Mellanöstern & Nordafrika), rapporterar Music Ally.

Tjänsten har lanserats med olika prisskillnader där abonnemanget är som billigast i Egypten med 2,78 dollar och dyrast i Förenade Arabemiraten med 5,44 dollar.

I samband med lanseringen har Spotify också lanserat en ”Arab Hub” vilken syftar till att få ut arabisk musik till omvärlden. Bolaget har tidigare gjort detta även med en Latin och Africa Hub.

MENA-regionen är annars något av ett okänt territorium. Inget av länderna som Spotify expanderar till finns på listan över de 59 största musikmarknaderna, enligt IPFI:s 2017 Global Music Report.

Bland konkurrenterna i regionen syns lokala Anghami med över 70 miljoner användare och även Apple Music har funnits på plats sedan en tid tillbaka. Nyligen har också Deezer kommit in på marknaden efter att ha tagit in kapital under en finansieringsrunda.

De 13 länder Spotify lanserat i är Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, Algeriet, Marocko, Tunisien, Jordanien, Libanon, Palestina och Egypten.