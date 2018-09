Så mycket tjänar musikerna på streaming

Musikströmningstjänsterna blir en allt viktigare del för musikindustrin och nu svarar segmentet för 75 procent av samtliga intäkter för branschen, i alla fall i USA. Det rapporterar The Verge som hänvisar till en rapport från Recording Industry Association of America.

På andra plats kommer digitala nedladdningar, vilket svarar för 12 procent av branschen. På tredje plats kommer fysiska köp med en andel på 10 procent.

Under årets sex första månader uppgick intäkterna till 3,4 miljarder dollar, upp från 2,4 miljarder dollar under motsvarande period i fjol. Tillväxten har också varit stark de senaste åren. År 2015 var intäkterna blott en miljard dollar under det första halvåret.

