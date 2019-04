Rymdflyg London till New York på 29 minuter

Högfartsresor med raket är en industri som kan öka explosionsartat under 2020-talet. Snart kan traditionella långflyg bli utkonkurrerade till fördel för interkontinentala resor under timmen. (Foto: TT)

Högfartsresor med raket är en industri som kan öka explosionsartat under 2020-talet. Snart kan traditionella långflyg bli utkonkurrerade till fördel för interkontinentala resor under timmen.

I en lång artikel skriver CNBC om den växande industrin. Den schweiziska banken UBS skriver i en rapport att högfartsresor med raket mellan länder kommer att växa till en industri värd 185 miljarder kronor, och att man förväntar en fördubbling av den bredare rymdindustrins värde, från 3.700 miljarder till drygt 7.400 miljarder kronor innan 2030, enligt CNBC.

The Mirror noterar i sin artikel att om Elon Musks företag SpaceX börjar erbjuda snabbresor mellan London och New York med sin raket Starship kan resan genomföras på under 30 minuter.

Musk har tidigare nämnt högfartsresor med raketer som en potentiell industri för SpaceX att expandera till, skriver The Mirror.

