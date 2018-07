Facebook skrotar appar som floppat

Facebook stänger ned apparna Moves, Hello och tbh. Apparna har lanserats eller förvärvats under de senaste fyra åren och har inte lockat många användare, därav nedstängningen. (Foto: TT)

Facebook stänger ned apparna Moves, Hello och tbh. Apparna har lanserats eller förvärvats under de senaste fyra åren och har inte lockat många användare, därav nedstängningen. Det rapporterar The Verge.

Moves och Hello lockade inte bara få användare, utan Facebook verkar inte ha fortsatt att utveckla apparna efter lanseringen. Tbh skulle ha varit den större satsningen som köptes upp för elva månader sedan. Sociala medier-appen erbjöd möjligheten att vara anonym och den riktade sig till gymnasieelever där poängen var att skicka förskrivna komplimanger till varandra.

Enligt Facebook kommer nedstängningen av apparna leda till bättre prioriteringar.

