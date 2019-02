Amazon lägger ned NY-planer

Amazon skrotar planerna på ett andra huvudkontor i New York. (Foto: TT)

E-handelsjätten Amazon skrotar sina planer på ett andra huvudkontor i New York efter starkt lokalt motstånd mot utlovade incitament.

Amazon hade lovats nästan tre miljarder dollar i subventioner vilket fått flera politiker, aktivister och fackledare att reagera. De ansåg att företaget inte förtjänade en såpass stor summa och på torsdagen kom det snabba beslutet från Amazon att huvudkontoret inte blir av.

Därmed försvinner mer än 25 000 jobb som Amazon planerade att skapa i New Yorks stadsdel Queens där huvudkontoret var tänkt att placeras, skriver The New York Times.

Amazon planerade att totalt anställa 50 000 vid ett andra huvudkontor i Nordamerika men valde i slutändan att dela upp huvudkontoret mellan New York och Virginia. Bolagets första och enda huvudkontor är i Seattle.