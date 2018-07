Tekniskt haveri under Amazons superrea

E-handelsjätten Amazon drabbades av driftstörningar på sin sajt i inledningen av Prime Day 2018, rapporterar Cnet.

Världens största e-handelsföretag sparkade igång sitt årliga Prime Day-event under måndagen men drabbades av en serie buggar som plågade hemsidan och mobilappen i över en timme i USA. Problemen var som störst i USA, samtidigt som mindre problem rapporterades i delar av Kanada, Mexiko och Europa.

Amazon Web Services står bakom Amazons hemsidor och verkade fungera under morgonen, enligt den egna hemsidan.

Många köpare som går in på hemsidan kan dock medföra kraftig belastning för hemsidan, samtidigt som man erbjuder en skräddarsydd startsida för användaren och en miljon produkterbjudanden globalt under Prime Day. En analytiker uppger att man noterat liknande avbrott under Black Friday och Cyber Monday för andra återförsäljare.

Cnet skriver vidare att det kan bli svårare att slå försäljningsrekord om hemsidan ligger nere för användare.