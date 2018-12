Kina stoppar Iphone-försäljning

Teknikjätten Apple ser ut att åka på ett bakslag i tvisten med Qualcomm. Ett preliminärt domslut stoppar importen och försäljning av vissa Iphones i Kina på grund av mjukvarupatent som Apple ska ha brutit mot i iOS 11.

”Apple fortsätter att dra nytta av vår immateriella äganderätt och vägrar att kompensera oss”, säger Qualcomms chefsjurist i ett uttalande.

Förbudet gäller modeller som Iphone 6S, 6S Plus, Iphone 7, 7 Plus, Iphone 8, 8 Plus och Iphone X.

Apple kommer högst sannolikt att överklaga domslutet, skriver AppleInsider. I en kommentar säger Apple också att man fortsätter att sälja Iphones i Kina och att det hela är ännu ett desperat försök från Qualcomms sida.