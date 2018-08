Stå upp för hälsan – skippa kontorsstolen

Känner du att ryggen får lida och att humöret försämras efter en lång dag i kontorsstolen? Det kan bero på att du spenderar får lång tid stillasittandes. Topphälsa listar sju anledningar till att stå upp och jobba.

Ny forskning visar att du förbränner upp till 50 kalorier extra i timmen av att stå upp istället för att sitta. Det blir ungefär 1000 kalorier i veckan, och under ett år menar forskare från University of Chester att det är samma aktivitetsnivå som tio maratonlopp.

Här är fler hälsofördelar med att stå upp på jobbet:

Det minskar belastningen på ryggen och därmed även risken för ryggproblem. Ryggraden påverkas negativt av för mycket stillasittande, vilket motverkas av att stå upp.

Endorfiner frigörs när du står upp och ger en riktig boost till humöret. Det är samma känsla som vid hård träning, fast i mindre dos.

Din hållning förbättras och smärta i axlar kan undvikas av att stå upp. När du står upp får du en naturlig hållning som automatiskt drar dina axlar bakåt till en behaglig ställning.

Du får mer energi och kan skippa den där extra koppen kaffe. Musklerna syresätts bättre av att stå än att sitta vilket ger en piggare känsla längre.

Forskning från A&M Health Science Center School of Public Health i Texas visar även att produktivitetsnivån ökar med hela 46 procent bland de som stod upp under arbetsdagen.

Undvik svullen mage och kramper efter lunch genom att stå upp. När du sitter ner komprimeras matsmältningssystemet ihop sig och har svårare att bearbeta maten.

Magmusklerna får jobba mer när du står upp, till skillnad från när du sitter. Utan att du tänker på det aktiveras din bål och arbetar för att hålla dig i balans.

KÄLLA: 9 anledningar att stå upp och jobba [Topphälsa] >