Professorn som lurade döden: ”Mötte ängel”

Se klippet där hjärnkirurgen berättar om sitt möte med en himmelsk gestalt under sin nära döden-upplevelse.

Hans bok, Proof of Heaven: A Neurosurgeon’s Journey into the Afterlife, har varit en bästsäljare runt om i världen sedan den nådde bokdiskarna.

Dagens PS uppmärksammade det då kommande boksläppet, med hänvisning till prestigefyllda newsweek, från den högt respekterade hjärnkirurgen, Dr. Eben Alexander, tidigare verksam som professor inom neurokirurgi på Harvard och som nu fick göra avkall på sin tidigare hårdnackade vetenskap med konstaterande att livet efter döden är verklighet.

Det var i november 2008, det är drygt tio år sedan, som han hade sin extremt omtumlande nära döden-upplevelse.

”Hade någon – till och med en doktor – berättat en historia som denna för mig förut, hade jag varit ganska säker på att det handlat om inbillning eller självbedrägeri. Men det som hände mig var långt ifrån inbillning. Det var lika verkligt som någonting annat som inträffat i mitt liv, inklusive min bröllopsdag och mina söners födelse”, skrev Dr. Eben Alexander i Newsweek, rapporterade sajten The Daily Beast.

Han drabbades av en ovanlig och allvarlig hjärnhinneinflammation, som gjorde att hans hjärta slutade slå, och samtidigt stängdes hjärnan av och han hamnade i koma under sju dygn.

Hans tillstånd var så kritiskt att chanserna att överleva bedömdes som minimala.

Där och då förpassades han, enligt egen utsago, till en magisk plats högt ovan molnen. Han berättar att en kvinna uppenbarade sig och förklarade att han är älskad och uppskattad.

”Du har inget att frukta. Det finns inget som kan gå fel”, sade rösten udner den mycket detaljerade resan andligt som Harvardprofessorn fick uppleva innan han plötsligt vaknade upp.

Den änglalika varelsen sade också att hans tid inte var inne. Läkarna hade i det läget gett upp hoppet om att rädda livet på Eben Alexander, som i samma stund vaknade upp ur sin djupa koma med en ny erfarenhet: att livet efter döden existerar.

Eben Alexander har efteråt skrivit fler böcker på temat, hans två senaste böcker heter The Map of Heaven och Living in a mindful universe.

I videoklippet möter du Dr. Eben Alexander, som berättar om sin minst sagt extraordinära nära döden-resa för drygt tio år sedan.

”Det förändrade allt (…) för mig blev det en själslig resa”, förklarar han.

Det bör tilläggas att en del forskare starkt ifrågasatt Dr. Eben Alexanders nära döden-upplevelse. Du kan läsa mer om det här.