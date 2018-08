Sömnbesvär och sockersug? Ät mer havregryn!

Magnesium är ett viktigt mineral som sägs lösa många hälsoproblem. Men hur mycket behöver vi egentligen? Får man i sig tillräckligt genom kosten? iForm har svaren på allt vi undrar om det livsviktiga mineralet.

Magnesium är ett av de viktigaste mineralerna då det ingår i alla celler i din kropp och skapar en god miljö för enzymer. Det är en viktig byggsten för kroppens ämnesomsättning och gör att hjärtat fungerar som det ska.

En kost som är rik på magnesium sägs ha positiva effekter på sömn, skelett, blodtryck, huvudvärk och kramper. Det minskar även risken för hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden.

Din kropp behöver ca 280 mg magnesium om dagen. De flesta klarar det alldeles utmärkt genom att äta varierad kost, men magnesiumbrist är inte ovanligt. Om du tränar mycket, dricker mycket kaffe eller är stressad kan det vara en bra idé att få i sig ytterligare av mineralet.

Har du en märkbar brist kan magproblem, sömnsvårigheter och rastlösa ben vara tydliga symptom. På lång sikt kan magnesiumbrist öka riskerna för bl.a hjärt-kärlsjukdom och benskörhet.

Matvaror som innehåller höga halter av magnesium är bland annat:

Linfrön, 351 mg magnesium per 100 gram

Mandlar, 265 mg magnesium per 100 g

Jordnötter, 190 mg magnesium per 100 g

Torkade vita bönor, 184 mg magnesium per 100 gram

Kikärter, 160 mg magnesium per 100 g

Havregryn, 155 mg magnesium per 100 gram

