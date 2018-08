Sockerbomberna som gömmer sig i “den nyttiga maten”

På marknaden finns en rad produkter märkta som nyttiga och hälsosamma, men stämmer det? Det kryllar av dolt socker på butikshyllorna och är man inte uppmärksam är det lätt hänt att få i sig stora mängder socker, trots att dina val är menade att vara hälsosamma. Tidningen Woman’s Day förklarar.

Det är en hel djungel därute bland mat som sägs vara nyttig, låg fetthalt, och god för hälsan. Men faktum är att det är företagen som står bakom märkningarna med det primära intresset att sälja produkter.

WHO rekommenderar att inte överskrida ett intag av 25 gram socker per dag. Med dessa livsmedel är det överraskande lätt att fylla den kvoten kvickt. Socker är skadligt för hälsan och behövs inte för att hjärnan ska fungera. Kolhydraterna får du i dig via andra livsmedel.

Det gäller att se upp och kika en extra gång på näringsinnehållet, för att inte bli lurad som konsument. Nedan följer ett antal livsmedel som ofta sägs vara nyttiga, men faktiskt är det helt tvärtom.

Granola har länge setts som ett hälsosamt val, men många av de mest populära varumärkena är inte bättre än dina barns sötade flingor. Granolan på hyllan kan innehålla upp till 26 gram socker per portion, så se upp med vad du får i dig till frukost.

Fruktjuice i sin koncentrerade flytande form har få av de hälsofördelarna som frukt ger oss. Håll dig till färska juicer eller ät den fiberrika frukten som den är, då ett glas juice kan innehålla upp till 28 gram socker.

Yoghurt verkar alltid som ett bra val med låg fetthalt och därmed färre kalorier. Men de mest populära varumärkena på marknaden innehåller mer socker än skräpmaten du försöker att undvika. Se upp för de 14 grammen socker som kan gömma sig i en enda portion sötad yoghurt.

Torkad frukt är inte bra bara för att det är frukt. Många av de som finns på marknaden innehåller 50 procent socker. En handfull torkade tranbär innehåller 26 gram socker – mer än ditt rekommenderade dagliga intag.

Iste är ofta märkt som hälsosam i matbutiken. Visst, utan socker är det toppen, men i de flesta fall gömmer sig ungefär 23 gram socker i flaskan. Tänk på det innan du släcker törsten med det istället för vatten.

KÄLLA: 5 So-Called “Healthy” Foods That Are Secretly Packed With Sugar [Woman’s day] >