Kraftig ökning av konkurserna i Sverige

Den största konkursen under 2018 var flygbolaget Nextjet. (Foto: TT)

Under 2018 gick 6 178 svenska företag i konkurs, en ökning med 11 procent jämfört med året innan. Det visar en sammanställning av Creditsafe som spår att konkurserna fortsätter öka även i år.

”När vi summerar konkursåret 2018 så är det dyster läsning. Efter ett stabilt första halvår, ökade konkurserna markant under sommaren, en negativ utveckling som fortsatt under hela hösten. Det trendbrott som vi noterade i juli var starten på flera månader med dramatiska ökningar. Tyvärr är vår prognos att uppgången håller i sig även under 2019”, säger Henrik Jacobsson, som är vd på Creditsafe.

