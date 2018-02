Toppchef utvisas – tog ut för låg lön

”Just nu är vi i chocktillstånd”, säger affärsutvecklare om dråpslaget mot kollegan.

Hussein Ismail är vice vd i biobanksföretaget Birka i Lund i Skåne.

Men det är han inte länge till. Han har nämligen fyra veckor på sig att lämna Sverige. Han kastas ut till sitt hemland Libanon och orsaken är att han medvetet sänkte sin lön under tre månader 2015 för att rädda bolaget från att duka under, rapporterar SVT Nyheter, som uppger att så sent som för en vecka sedan var det tårtkalas på företaget – man firade en expansion och flytt till nya lokaler.

Men så kom kallduschen från den svenska myndigheten. Migrationsverket skrev i brevet att det tagit beslut om att Hussein Ismail – som dessutom skulle bli företagets nye vd 1 april – ska utvisas.

”Både min familj, kollegor och bolaget påverkas av det här. Alla planer är förstörda på grund av beslutet”, säger Hussein Ismail till SVT.

”Just nu är vi i chocktillstånd och vi vet inte hur ska gå vidare”, säger hans kollega Anna Gisselsson, affärsutvecklare i företaget.

Bakgrunden till Migrationsverkets beslut är alltså att Hussein Ismail i mars, april och maj 2015 valde att ta ut lägre lön än gällande kollektivavtal; särskilt den sista lönen på 11.706 kronor, som enligt artikeln hamnar under försörjningskravet.

Vid tidpunkten för det här låg den avtalsenliga lönen på över 18.500 kronor, framgår det. Men för Hussein Ismail fanns det skäl att göra som han gjorde – han ville kort och gott rädda bolaget, som inte hade likvida medel för att betala ut ordinarie löner.

”Ett start-up företag måste vara tryggt ekonomiskt. Vi kämpade för att överleva på marknaden. Vi kom alla överens om att göra så här, det var nödvändigt. Det är av den anledningen som vi nu planerar för expansion”, säger Hussein Ismail.

Men Migrationsverket ruckar inte på sitt beslut. Det hjälper inte att arbetsgivaren rättat till felet i efterhand – Hussein Ismail utvisas till Libanon. Något som han själv menar kan ”bli en katastrof” för såväl hans nära och kära som hans medarbetare.

”Skulle man välja att titta mellan fingrarna på det här så finns det väldigt många andra ärenden där människor faktiskt blir utnyttjade som skulle kunna fara illa”, hävdar Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket, som argument.