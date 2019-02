Bankbjässar investerar i fintechstartup

Brittiska fintechstartupen Bud har fått in 20 miljoner dollar under en finansieringsrunda i vilken bland andra HSBC och Goldman Sachs deltog. Det skriver City Am.

Bud, som skapar appar för att hjälpa kunder med den finansiella översikten, ska använda pengarna för att fördubbla personalen till 120 stycken vid slutet av året.

Bolaget har även planer på att expandera till nya marknader.

Bud har inräknat för alla tidigare rundor tagit in totalt 32 miljoner dollar.