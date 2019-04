Se hit, politiker – så gör ni småföretag glada

Stefan Löfven (S) och Annie Lööf (C) är som bekant överens, nu gäller det att komma överens med småföretagen också. (Foto: TT)

Här är frågorna som står högst upp på agendan politiskt för landets småföretagare, enligt undersökning.

Den första frågan som småföretagare anser att den nya regeringskonstellationen bör prioritera är beskattningen av växande och medelstora företag, enligt en rapport från Företagarförbundet Fria Företagare.

I ett pressmeddelande framgår det att 74 procent av småföretagen satte denna punkt högst upp i januariöverenskommelsens 73-punktsprogram.

40 procent av småföretagarna hade skattefrågan som topp 1, och 30 procent svarade att de tror att beskattningen kan bli mer gynnsam medan hela 70 procent, 7 av 10 alltså, uppgav att de betvivlar det.

Den näst viktigaste politiska åtgärden för småföretagarna är sänkt arbetsgivaravgift, framgår det.

Mest optimistiska är småföretagen kring förslaget om att sänkt skatt på arbete och en grön skatteväxling ska genomföras. Under denna punkt figurerar även borttagandet av värnskatt och högre miljöskatter. Hela 73 procent av småföretagen tror att dessa reformer genomförs under mandatperioden, där S och MP har stöd av L och C.

När det gäller problemen med den svenska järnvägen, med fokus på kollektivtrafik, tror endast 15 procent av småföretagarna i rapporten på mer punktlighet på detta område.