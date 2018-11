Oraklet från Omaha storshoppar aktier

Warren Buffetts investeringskonglomerat Berkshire Hathaway har köpt aktier i JP Morgan Chase för fyra miljarder dollar, motsvarande 1,1 procent av kapitalet.

Det framgår av inskickade dokument till amerikanska finansinspektionen.

Ägandet avser perioden fram till slutet av september, vilket betyder att Buffett sedan dess kan ha fyllt på mer med aktier i JP Morgan eller mindre sannolikt sålt av en del.

Berkshire är mycket exponerade mot den amerikanska banksektorn och under det senaste kvartalet fyllde man på med mer aktier i Bank of America, Goldman Sachs, US Bancorp och Bank of New York Mellon. Den regionala banken PNC Financial togs in som nytt innehav.

Däremot sålde Berkshire av en del av ägandet i skandalomsusade Wells Fargo, det tredje största innehavet med investeringsjätten.

Berkshires portfölj har även fått nykomlingar i form av teknikjätten Oracle och försäkringsbolaget Travelers medan man har gjort exit i detaljhandelsjätten Walmart och franska läkemedelsföretaget Sanofi.