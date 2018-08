Rykande kursexplosion i Carl Bildts bolag

Carl Bildt har anledning att dra på smilgroparna i dag - bolaget där han sitter i styrelsen tokrusar på First North. (Foto: TT)

Aktien rusar med 25 procent i bolaget där Carl Bildt är en av topparna.

Det är Fastator, listat på First North, som i dag har en munter börsresa, berättar Di.se.

En av styrelsetopparna i investmentbolaget i fastighetssektorn är alltså Carl Bildt och aktien är alltså i dag upp med hela 25 procent till 35 kronor på ett positivt rapportsläpp – till saken hör att den fantastiska kursuppgången skedde på bara en timme.

”Det andra kvartalet 2018 går helt enkelt till historien som Fastators bästa någonsin”, konstaterar vd Joachim Kuylenstierna i rapporten, skriver Di.se, som uppger att Fastator redovisar ett substansvärde på omkring 772 miljoner kronor, motsvarande 55,2 kronor per aktie, per den 30 juni, vilket kan jämföras med 39,75 kronor per aktie vid utgången av samma kvartal i fjol.

Resultatet för den aktuella perioden blev 186,7 miljoner kronor. Under samma period i fjol landade resultatet på mer 27,9 miljoner kronor.

Joachim Kuylenstierna gläds förstås åt den starka rapporten och konstaterar att det nu blir en angelägen utmaning att överträffa superresultatet.

Fastators största innehavsbolag är Offentliga Hus med ett börsvärde, enligt Di, som ökat från 2,4 miljarder kronor till 3,4 miljarder kronor. Investmentbolaget har som mål att börsnotera Offentliga Hus, framgår det vidare.

Björn Rosengren, tidigare näringsminister, är ordförande i Fastator medan den tidigare statsministern, utrikesministern och Moderatledaren Carl Bildt är styrelseledamot. Enligt artikeln aviserade investmentbolaget i går, tisdag, att en process ska påbörjas för att byta marknadsplats från First North till Stockholmsbörsen.