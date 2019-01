Gates avslöjar sitt livs bästa investering

Microsofts medgrundare konstaterar att börsen inte ens kommer i närheten av den avkastning han fått på den här behjärtansvärda satsningen.

Bill Gates uppges vara god för nära 96 miljarder dollar och toppar med jämna mellanrum Forbes lista över världens rikaste personer. Just nu ligger han tvåa efter Amazons vd och grundare Jeff Bezos.

Gates, som är styrelseordförande i datorjätten Microsoft, investerar med frenesi i globala hälsoorganisationer som bland annat arbetar för att öka tillgången av vaccin.

ANNONS

ANNONS

Hans och Melinda Gates välgörenhetsorganisation Bill and Melinda Gates Foundation har under 20 år donerat mer än 10 miljarder dollar på vaccin mot bland annat aids och tuberkulos och malaria, och värdet på satsningen uppgår i dag till 200 miljarder dollar, berättar Bill Gates för nyhetskanalen CNBC under det pågående World Economic Forum i Davos.

”Vi anser att det har haft en 20-till-1-avkastning, vilket gör att den investeringen nu är värd 200 miljarder dollar efter 20 år. Att hjälpa barn att få leva, få rätt näring och bidra till sina länder – det ger en återbetalning som går bortom vanlig finansiell avkastning”, säger Gates och slår fast att det är ”det är den bästa investeringen” han någonsin gjort.

Hade Gates i stället satsat samma summa på börsen skulle värdet bara ha varit 17 miljarder dollar i dag, förklarar Microsoftgrundaren.