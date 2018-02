Flygbolaget Norwegian ökade omsättningen men vänder till förlust i det fjärde kvartalet. Och vd Bjørn Kjos är allt annat än nöjd.

Omsättningen uppgick till 7 844 miljoner norska kronor (6 027), en ökning med 30 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1 026 miljoner norska kronor (335,5).

Norwegian redovisar ett ebitda på -651,9 miljoner norska kronor (673,1).

Resultatet före skatt var -1 431 miljoner norska kronor (-86,6) och efter skatt skatt var det -918,5 miljoner norska kronor (197,2). Resultat per aktie hamnade på -25,9 norska kronor (5,5).

Norwegian föreslår att det inte skall lämnas någon utdelning.

”Vi är inte alls nöjda med resultatet för 2017. Men året har också kategoriserats av en global expansion drivet av nya rutter, hög kabinfaktor och fortsatt förnyelse av flottan”, skriver vd Bjørn Kjos i rapporten.

Norwegian-chefen skriver också att bolaget är klart bättre positionerade för 2018, med mer bokningar, ett stigande nätverk av internationella rutter och en bättre situation med personalen. Den stora expansionen globalt kommer att peaka under det andra halvåret då 32 av företagets 42 Dreamliners sätts in.

Norwegian skriver att efterfrågan har varit god så här långt i det första kvartalet.

Produktionstillväxten, mätt enligt ASK, väntas vara 40 procent för 2018. Tillväxten fördelat per kvartal väntas vara 36, 48, 37 och 41 procent. Enhetskostnaden väntas bli 0,405-0,410 norska kronor. Prognosen bygger på ett bränslepris om 575 dollar per ton, USD/NOK om 7,75 och EUR/NOK om 9,00.