Puma ny sponsor till Manchester City

Tyska sportmärket Puma ska sponsra engelska fotbollsklubben Manchester City de kommande tio åren i en affär värd 650 miljoner pund.

Det skriver Daily Mail.

Manchester City, som i dag får 20 miljoner pund per år via sitt kontrakt med Nike, kommer därmed att klättra rejält i sponsorligan.

Klubben placerar sig på en fjärdeplats under stadsrivalen Manchester United som får 75 miljoner pund per år via sitt kontrakt med Adidas.

I toppen finns de spanska storklubbarna Barcelona och Real Madrid med årliga sponsringar på 100 miljoner pund (Nike) och 98 miljoner pund (Adidas).