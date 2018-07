Pfizer-vd backar efter Donald Trumps raseri

Pfizer kommer inte att genomföra sina aviserade prishöjningar på vissa läkemedel efter att vd Ian Read samtalat med president Donald Trump. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har vidtagit en prishöjning på motsvarande tio procent av produkterna inom portföljen, inklusive Viagra och smärtstillaren Lyrica. Det var den andra prishöjningen för året.

Detta fick Donald Trump att bli rasande och på Twitter anklagade presidenten Pfizer för att ”utnyttja de fattiga” och lovade att agera på prishöjningarna.

Hans möte med Pfizers vd Ian Read verkar ha gett resultat då företaget backar tillbaka och återställer priserna till de nivåer som gällde innan den 1 juli.

Pfizers prishöjning har uppmärksammats just för att det var den andra under 2018. De flesta av bolagets rivaler har tidigare lovat att endast genomföra höjningar en gång per år.