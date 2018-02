Oops! Outlet-butiker ska rädda H&M ur krisen

Klädjätten har smygöppnat tre outlet-butiker i Sverige.

Det här uppger DN och enligt tidningen har H&M köpt konceptet från Tyskland och Storbritannien.

Som Dagens PS berättat i flera artiklar tyngs H&M av en haltande online-affär och vikande försäljning, vilket satt avtryck i resultatet och fått aktien att rasa ned i källaren.

Tyngd av problemen försöker nu H&M med nya grepp och har bland annat alltså i smyg öppnat tre outlet-butiker på Stinsen i Sollentuna, Mirum i Norrköping och Entré i Malmö.

H&M rear även ut kläder men nu ska outlet-butikerna hjälpa till att tömma de stora och överfulla lagren, framgår det.

”Det här är tre köpcentrum som i dag inte är tillräckligt starka för att dra till sig många kunder men vi tror att outletkonceptet kan ändra på det”, säger Daniel Ervér, Sverigechef för H&M, till DN och förklarar att en del av varorna är sådant som reats ut i vanliga butiker men som nu slussas vidare till den stukade klädjättens outlet-butiker.

H&M ska i år bomma igen tre butiker i landet. I Gallerian och på Hötorget i Stockholm samt i Västerås.

Dock öppnar klädbolaget tre andra butiker i Sverige – i Kristianstad, Mölndal och på Värmdö.

Dina Pengar i Expressen uppger att H&M samtidigt håller på att förnya sina butiker, bland annat har butiken i Fältöversten på Östermalm i Stockholm fått ett nytt utseende.

Dagens Nyheter berättar att åtta butiker byggs om för att bli mer personliga. Enligt Daniel Ervén tror bolaget starkt på citybutiker och därför läggs nu stor vikt vid att ”investera och konsolidera” butikerna.

Totalt har H&M 147 butiker i Sverige, men där utöver finns ytterligare 25 butiker under andra namn som sorterar under det just nu gungande flaggskeppet.