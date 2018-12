Ikeapremiär för citybutik i USA

Ikea öppnar i vår sin första citybutik i USA. På Manhattan i New York. (Foto: TT)

Ikea kommer att öppna sin första citybutik i USA på Manhattan i New York under våren 2019. Adressen blir 999 Third Avenue. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ikea planerar att öppna 30 citybutiker i stadskärnor globalt de närmaste tre åren. Ikea har sedan tidigare varuhus i New York-området i Brooklyn, Elizabeth, Long Island och Paramus.

Ikea kommer också att bygga om varuhuset i Brooklyn och har nyligen öppnat ett nytt e-handelslager i Staten Island.

