H&M-vd:ns revansch – aktien rusar

Klädjätten H&M redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Aktien rusar 9 procent i börsöppningen.



Omsättningen uppgick till 55 821 miljoner kronor, att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 54 026. I lokala valutor ökade försäljningen inklusive moms med 4 procent.

”H&M-koncernens fortsatta förändringsarbete, för att möta det stora skiftet i branschen, har bidragit till en successivt förbättrad försäljningsutveckling och ökade marknadsandelar på många marknader under tredje kvartalet. Däremot har de problem som uppstod under våren i samband med implementeringen av nya logistiksystem på några av koncernens viktiga marknader såsom USA, Frankrike, Italien och Belgien haft en stor påverkan på försäljnings- och kostnadsutvecklingen i dessa länder under tredje kvartalet. De nya logistiksystemen möjliggör en snabbare och effektivare varuförsörjning samt en ökad integration mellan butik och online”, skriver bolaget i rapporten.

H&M, Mkr Q3-2018/2019 Konsensus Förändring mot konsensus Nettoomsättning 55 821 54 026 3,3%

Konsensusdata från Bloomberg