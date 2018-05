Flera detaljhandels- och e-handelsjättar har börjat lägga in stora order på leksaker inför konkursade Toys R Us stängning av de sista butikerna. Det rapporterar The New York Post med hänvisning till källor.

ANNONS

ANNONS

Enligt uppgift är Walmart, Target och Amazon bland företagen som nu siktar på att fånga upp en del av Toys R Us förlorade försäljning.

Toys R Us omsatte 11,5 miljarder dollar 2016 och stänger de sista butikerna i början av juli – något Dagens PS skrivit om både här, här och här.

Källor med insyn kan avslöja att rivalerna är i farten och att till exempel Walmart har identifierat 800 varuhus med närhet till Toys R Us. Dessa håller nu på att öka lagren rejält med leksaker. Walmart har avböjt att kommentera.

För Targets del är satsningen manifesterad genom ett ökat leksaksutrymme i egna butikerna.

Även mindre kedjor som Party City och Aca Hardware håller på att vidta liknande åtgärder i syfte att fånga upp förlorade marknadsandelar från Toys R Us.

Totalt är den amerikanska leksaksindustrin värd 22 miljarder dollar.

LÄS ÄVEN: 70-årig butiksjätte går i graven i USA [Dagens PS] >

LÄS ÄVEN: Amerikansk leksaksjätte nära total kollaps [Dagens PS] >