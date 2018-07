Comcast kontrar med nytt “attraktivt” bud

Budstriden om Sky fortsätter och senast ut är det Comcast som väljer att höja sitt erbjudande till 14,75 pund per aktie, motsvarande 26 miljarder pund. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som Dagens PS rapporterade på onsdagen la Fox, med mediemogulen Rupert Murdoch i spetsen, ett utmanade bud på brittiska Sky.

Comcasts senaste erbjudande är en höjning från 21st Century Fox motbud på 14 pund per aktie efter att Comcast kommit in med ett första bud på 12,50 pund per aktie för Sky.

Fox initiala bud var på 10,75 pund och avser de 61 procent man ännu inte äger i Sky.

Båda företagen har sedan tidigare fått tummen upp av EU-kommissionen för att köpa Sky, en ledande aktör inom betal-tv i Österrike, Tyskland, Irland, Italien samt Storbritannien.

Martin Gilbert, vice ordförande i Sky:s oberoende kommitté välkomnade budet och sade i en kommentar att budet “motsvarar ett attraktivt premium för Skys aktieägare jämfört med det nuvarande alternativet”.

Nu återstår det att se om Fox kommer att ge svar på Comcasts bud.