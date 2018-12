4 december: Här är dagens kalender

Missa ingen viktig affär i dag. Dagens PS hjälper dig hålla koll på affärsagendan.

Börs

Rapporter

08:00 SAS

Utländska rapporter

Flügger, GIG

Stämmor

13:00 Svenska Bostadsfonden (extra), 14:00 Agora (extra)

Investerarmöte

09:00 Indutrade kapitalmarknadsdag

09:00 Poolia investerarmöte Introduce Investor Day

09:00 Pricer investerarmöte Introduce Investor Day

09:30 Garo investerarmöte Introduce Investor Day

09:30 Moment Group investerarmöte Introduce Investor Day

10:00 Formpipe investerarmöte Introduce Investor Day

10:00 Intervacc investerarmöte Introduce Investor Day

10:30 Biovica investerarmöte Introduce Investor Day

10:30 Concordia investerarmöte Introduce Investor Day

11:00 CTT Systems investerarmöte Introduce Investor Day

11:00 Nordic Leisure investerarmöte Introduce Investor Day

12:00-15:00 SBB kapitalmarknadsdag

12:30 Eurocon investerarmöte Introduce Investor Day

12:30 Seafire investerarmöte Introduce Investor Day

13:00 Boule Diagnostics investerarmöte Introduce Investor Day

13:00 Stendörren investerarmöte Introduce Investor Day

13:30 Empir investerarmöte Introduce Investor Day

13:30 Eolus Vind investerarmöte Introduce Investor Day

14:00 Alcadon investerarmöte Introduce Investor Day

14:00 Brighter investerarmöte Introduce Investor Day

14:30 Avensia investerarmöte Introduce Investor Day

14:30 Ferronordic investerarmöte Introduce Investor Day

15:00 Capacent investerarmöte Introduce Investor Day

15:00 Zutec investerarmöte Introduce Investor Day

Utländska investerarmöte

13:30 GIG telefonkonferens

Carlsberg investerarmöte Danske Bank Winter Seminar

FLSmidth investerarmöte Danske Bank Winter Seminar

NKT investerarmöte Conference: Danske Bank Winter Seminar, Copenhagen

NNIT investerarmöte Danske Bank Copenhagen Winter Seminar

Össur investerarmöte Danske Bank Winter Seminar (DK)

Corporate Actions

Cavotec exklusive rätt N 1:5, 13 kronor per aktie

Panion exklusive rätt N 1:3, 1 krona per aktie

Saxlund exklusive rätt N 12:1, 10 öre per aktie

Spectracure första dag för handel på First North efter byte från Spotlight

Storytel sista dag för handel på Spotlight innan byte till First North

Övriga händelser

Avanza månadsförsäljning

Öresund substansvärde

Utländska övriga händelser

Textilwirtschaft månadsförsäljning

Makro

00:01 Sydkorea KPI

04:30 Australien räntebesked

08:00 Finland husprisindex

09:15 Schweiz KPI

09:30 Sverige månadsförsäljning av bilar statistik från SCB

10:00 Tyskland maskinorder från VDMA

10:30 Storbritannien PMI bygg

11:00 EMU PPI

14:55 USA Redbook

16:00 Danmark valutareserv

22:00 Chile räntebesked

22:30 USA API veckovis oljelager

Lars Johansson

lars.johansson@finwire.se

Nyhetsbyrån Finwire