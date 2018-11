28 november: Här är dagens kalender

Dagens PS påminner dig varje vardagsmorgon att hålla koll på affärskalendern, så att inget viktigt ramlar mellan stolarna.

Börs

Rapporter

Bodyflight, GWS, Gold Town Games, Hövding, Kopparbergs, Malmbergs, Mälaråsen, Nuevolution, Prime Living, Tikspac, Xintela, Xspray Pharma

Utländska rapporter

Arkil Holding, Entella

Stämmor

10:00 Xspray Pharma (extra), 14:00 Hoylu (extra), 14:00 Saxlund (extra), 15:00 Enersize (extra)

Investerarmöte

08:00 Green Landscaping investerarmöte Avanza Börsdag, Financial hearing

08:00 Sverige investerarmöte Avanza Börsdag

08:30 Feelgood investerarmöte Avanza Börsdag, Financial hearing

09:00 Spago Nanomedical investerarmöte Avanza Börsdag, Financial hearing

09:45 Ripasso Energy investerarmöte

10:15 Projektengagemang investerarmöte Avanza Börsdag, Financial hearing

10:45 Ferronordic investerarmöte Avanza Börsdag, Financial hearing

11:30 Flexion Mobile investerarmöte Avanza Börsdag, Financial hearing

12:00 Avanza investerarmöte Avanza Börsdag

13:00 Immunicum investerarmöte Erik Penser Bank – Bolagsdag

14:00 Nuevolution telefonkonferens

Corporate Actions

Capio sista dag för handel på Stockholmsbörsen före avnotering

SAS sista dag för handel för preferensaktien på Stockholmsbörsen före avnotering

Insplanet sista dag för handel på First North före avnotering

Real Heart exklusive rätt N 3:10, 15 kronor per aktie

Övriga händelser

Alzecure premiärdag som noterat bolag på First North

S2Medical premiärdag som noterat bolag på First North

Makro

08:00 Tyskland konsumentförtroende

09:00 Sverige konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet

09:00 Sverige konsumentförtroende

09:30 Sverige detaljhandelsförsäljning

10:00 EMU penningmängd

10:00 Italien PPI

10:00 Litauen detaljhandelsförsäljning

12:00 Irland detaljhandelsförsäljning

13:00 USA ansökan om bolån

14:30 USA BNP kvartal reviderad

14:30 USA grossistlager

14:30 USA handelsbalans, endast varor

16:00 USA Richmond Fed index

16:00 USA försäljning av nya hem

16:30 USA DOE veckovis oljelager