28 februari: Här är dagens kalender

Dagens PS uppdaterar dig varje vardagsmorgon om vad som händer på affärsfronten.

Börs

Rapporter

07:00 ABB, 08:00 Allgon, 09:00 Lauritz, Absolent, Acosense, Acrinova, Advenica, Aerowash, Agromino, Ahaworld, Alzecure, Ambia Trading, Amnode, Anoto, Arbona, Auriant Mining, Azelio, Beyond Frames, Bibb Instruments, Binero, Bodyflight, Braincool, Brandbee, Byggmästare AJA Holding, C Security, Calmark, Cgit, Chordate Medical, Chromogenics, Cloudrepublic, Colabitoil, Consensus, Consilium, Dome Energy, Easyfill, Ecomb, Expres2ion Biotech, Fastout, Finepart, Freedesk, Gaming Corps, Genesis IT, Global Gaming, Gold Town Games, Gomspace, Gullberg & Jansson, H&D Wireless, Homemaid, Incoax Networks, Intuitive Aerial, Irisity, Jetty, Josab, Kakel Max, Lidds, Lifeassays, Link Prop Investment, MVV, Mackmyra, Maha Energy, Medirätt, Mertiva, Metallvärden, Micropos Medical, Misen Energy, Neurovive, New Equity Venture, Nicoccino, Nischer Properties, Nuevolution, Pallas Group, Paynova, Pegroco, Pexa, Polygiene, Precomp Solutions, Preservia, RLS Global, Rabbalshede Kraft, Raybased, Red Reserve, Rootfruit, Safe at Sea, Saltängen Property, Samtrygg, Scandinavian Enviro, Scout Gaming, Smart Energy, Strax, Sustainable Energy Solutions, Svenska Bostadsfonden, Terranet, Tikspac, Topright Nordic, Torslanda Property, Touchtech, Transferator, Tre Kronor Property, Trianon, Veteranpoolen, Wifog, Zinzino, Zordix

Utländska rapporter

07:00 Anheuser-Busch, Aros Bostadsutveckling, Awardit, Barnes & Noble, British American Tobacco, Carrefour, Curando Nordic, Gap, Howden Joinery Group, Mondi, Nordstrom (efter 22:00), Rolls-Royce, Sig, Zalando

Stämmor

11:00 Indentive

Investerarmöte

10:00 Allgon telefonkonferens

Utländska investerarmöte

10:00 Zalando kapitalmarknadsdag

Handlas exklusive utdelning

Astra Zeneca (utd 1,90 USD)

Övriga händelser

Consilium månadsförsäljning

Makro

00:01 Sydkorea industriproduktion

00:50 Japan detaljhandelsförsäljning

01:01 Storbritannien konsumentförtroende

01:50 Japan industriproduktion preliminär

02:00 Kina PMI official industri

02:00 Kina PMI official services

02:00 Sydkorea räntebesked

06:30 Nederländerna PPI

07:00 Estland BNP kvartal

08:00 Danmark arbetslöshet

08:00 Danmark BNP kvartal preliminär

08:00 Finland BNP kvartal

08:00 Finland husprisindex

08:00 Litauen BNP kvartal reviderad

08:00 Norge kredittillväxt

08:00 Storbritannien husprisindex från Nationwide

08:00 Tyskland importpriser

08:45 Frankrike BNP kvartal preliminär

08:45 Frankrike KPI preliminär

08:45 Frankrike hushållens konsumtion

09:00 Spanien KPI preliminär

09:30 Sverige BNP kvartal

09:30 Sverige PPI

09:30 Sverige arbetskraftskostnader

10:00 Polen BNP kvartal reviderad

10:30 Portugal KPI

10:30 Slovenien BNP kvartal

10:30 Sydafrika PPI

11:00 Grekland PPI

11:00 Grekland detaljhandelsförsäljning

11:00 Italien BNP kvartal preliminär

11:00 Italien KPI preliminär

12:00 Irland detaljhandelsförsäljning

12:00 Lettland BNP kvartal reviderad

12:00 Lettland detaljhandelsförsäljning

13:00 Brasilien BNP kvartal

14:00 Tyskland KPI preliminär

14:30 Kanada PPI

14:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik

14:30 USA BNP kvartal reviderad

15:00 Belgien BNP kvartal reviderad

15:45 USA Bloomberg consumer comfort

15:45 USA Chicago PMI

17:00 USA Kansas fed index

Möte Donald Trump och Kim Jong-un