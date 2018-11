26 november: Här är dagens kalender

Missa inget viktigt i dag. Håll koll på affärsagendan med hjälp av Dagens PS.

Börs

Rapporter

Bibb Instruments, Bråviken Logistik, Calmark, Enrad, Ivisys, Net Trading Group, Preem, Quickbit

Utländska rapporter

F.E. Bording

Investerarmöte

Aktiespararna investerarmöte Stora Aktiedagen

Ericsson investerarmöte Nordea Tech & Medtech/Life Science Seminarium

FX International investerarmöte Stora Aktiedagen i Stockholm

Corporate Actions

Bibb Instruments exklusive rätt N 5:7, 4,30 kronor per aktie

Ecoclime exklusive rätt N 5:11, 6,80 kronor per aktie

Goldblue exklusive rätt N 1:1, 45 öre per unit

Utländska övriga händelser

Europa pappersstatistik från Euro Graph

Textilwirtschaft veckoförsäljning

Makro

02:30 Japan PMI industri preliminär

08:00 Danmark detaljhandelsförsäljning

08:00 Finland PPI

08:00 Finland detaljhandelsförsäljning

10:00 Tyskland IFO-index

10:45 Sverige AF veckostatistik

14:30 USA Chicago Fed index

15:00 Israel räntebesked

15:00 Mexiko detaljhandelsförsäljning

16:30 USA Dallas Fed index