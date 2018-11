23 november: Här är dagens kalender

Dagens PS håller dig uppdaterad med vad som händer på affärsfronten. Varje vardagsmorgon.

Börs

Rapporter

14:30 Promore Pharma, 2curex, Absolent, Better Collective, Curando Nordic, Envirologic, Finepart, Genova Property, Goldblue, Initiator Pharma, Isofol Medical, Josab, Kancera, Latvian Forest, Lifeassays, Matra Petroleum, MenuCard, Nanologica, Nepa, Pegroco, Quiapeg Pharmaceuticals, Red Reserve, Samtrygg, True Heading, Yield Life Science, Zenergy

Utländska rapporter

Rockwool International

Stämmor

14:00 Promikbook (extra)

Utländska investerarmöte

11:00 Rockwool International telefonkonferens

Corporate Actions

Hybricon Bus exklusive rätt N 3:1, 19 öre per unit

Quickcool exklusive rätt N 3:10, 1 krona per aktie

Saab exklusive rätt N 1:4, 225 kronor per aktie

Börshandel

New York-börsen halvdag

Tokyobörsen helgstängd

Övriga händelser

Nyfosa premiärdag som noterat bolag på Stockholmsbörsen efter utdelning från Hemfosa

Zordix premiärdag som noterat bolag på NGM Nordic MTF

Makro

06:00 Malaysia KPI

08:00 Danmark detaljhandelsförsäljning

08:00 Tyskland BNP kvartal reviderad

09:00 Spanien PPI

09:00 Österrike industriproduktion

09:15 Frankrike PMI tjänstesektorn preliminär

09:15 Frankrike PMI industri preliminär

09:30 Tyskland PMI industri preliminär

09:30 Tyskland PMI tjänstesektorn preliminär

10:00 EMU PMI industri preliminär

10:00 EMU PMI tjänstesektorn preliminär

10:00 Litauen industriproduktion

11:30 Belgien industriproduktion

14:30 Kanada detaljhandelsförsäljning

14:30 Kanada KPI

15:00 Belgien företagens förtroende

15:00 Brasilien konsumentförtroende

15:00 Mexiko BNP kvartal reviderad

15:45 USA PMI tjänstesektorn preliminär

15:45 USA PMI industri preliminär

Japan helgdag