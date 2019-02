21 februari: Här är dagens kalender

Dagens PS uppdaterar dig varje vardagsmorgon om vad som händer på affärsfronten.

Börs

Rapporter

07:30 Besqab, 07:30 Coor, 07:30 Magnolia Bostad, 07:45 Recipharm, 07:45 Volati, 08:00 AQ Group, 08:00 Alcadon, 08:00 B3 Consulting, 08:00 Boozt, 08:00 Engelska Skolan, 08:00 FM Mattsson Mora, 08:00 Raketech, 08:00 Saltx Technology, 08:00 Softronic, 08:30 Net Gaming, 08:45 Neodynamics, 09:00 Lauritz, ASTG, Addvise Lab Solutions, Agora, Akademibokhandeln, Arctic Minerals, Arocell, BTS, Briox, Cavotec, Cinnober, Copperstone Resources, Crown Energy, DDM Holding, Drillcon, Emotra, Enorama Pharma, Enorama Pharma, Fastator, Flowscape, Frisq, Greater Than, IDL Biotech, Inhalation Sciences, Initiator Pharma, Insplanet, Insplorion, Jondetech, Karessa Pharma, Klaria Pharma, Kopparbergs, Lucara Diamond efter 22.00, Lundbergs, Medicpen, Metacon, Neurovive, Oboya, Orasolv, Orezone, Papilly, Pen Concept, Pharmalundensis, Pledpharma, Precio Fishbone, Railcare, SSM, Saniona, Scandion Oncology, Sensys Gatso, Soltech Energy, Spintso, Stille, Sustainable Energy Solutions, TC Tech, TCECUR Sweden, Tangiamo Touch, Transtema, Umida, Vadsbo Switchtech, Wntresearch, Ziccum, ÅAC Microtec

Utländska rapporter

07:00 Tomra, 08:00 Softing, A.P. Møller-Mærsk, AGF, BAE Systems, Bambuser, Barclays, Deutsche Telekom, GreenMobility, HP Inc, Hewlett Packard Enterprise, Hochtief, Nyrstar, Orange, Playtech, TDC, Toro

Stämmor

10:00 Dist IT (extra), 15:00 Recyctec (extra)

Investerarmöte

09:00 B3 Consulting telefonkonferens

09:00 BTS telefonkonferens

09:00 Magnolia Bostad telefonkonferens

09:00 Raketech telefonkonferens

09:00 Softronic telefonkonferens

09:00 Volati telefonkonferens

09:30 Boozt telefonkonferens

09:30 Coor telefonkonferens

10:00 Besqab telefonkonferens

10:00 Cavotec telefonkonferens

10:00 DDM Holding telefonkonferens

10:00 Net Gaming telefonkonferens

10:00 Recipharm telefonkonferens

10:00 Saltx Technology telefonkonferens

10:15 Neodynamics webcast

18:00 Annexin Pharmaceuticals investerarmöte Redeye Investor After Work Göteborg

19:00 Heliospectra investerarmöte Redeye Investor After Work Göteborg

19:00 Infracom investerarmöte Redeye Investor After Work Göteborg

Toleranzia investerarmöte Redeye Investor After Work Göteborg

Handlas exklusive utdelning

Autoliv (utd 0,62 USD)

Corporate Actions

Stockwik första handelsdag efter split 1:500 (omvänd split)

Makro

01:30 Australien arbetslöshet

01:30 Japan PMI industri preliminär

06:30 Nederländerna arbetslöshet

08:00 Nederländerna husprisindex

08:00 Tyskland KPI reviderad

08:45 Frankrike företagens förtroende

08:45 Frankrike KPI reviderad

09:00 Spanien industriorder

09:15 Frankrike PMI tjänstesektorn preliminär

09:15 Frankrike PMI industri preliminär

09:30 Tyskland PMI tjänstesektorn preliminär

09:30 Tyskland PMI industri preliminär

10:00 EMU PMI tjänstesektorn preliminär

10:00 EMU PMI industri preliminär

10:00 Riksbanken presenterar IMF:s utlåtande om svensk ekonomi

14:30 Kanada grossistförsäljning

14:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik

14:30 USA Philadelphia fed index

14:30 USA order varaktiga varor preliminär

15:45 USA PMI industri preliminär

15:45 USA PMI tjänstesektorn preliminär

15:45 USA Bloomberg Consumer Comfort

16:00 USA försäljning av befintliga hus

16:00 USA ledande indikatorer

17:00 USA DOE veckovis oljelager