19 februari: Här är dagens kalender

Artikeln innehåller tider och klockslag över viktiga affärshändelser i dag. (Foto: TT)

Dagens PS uppdaterar dig varje vardagsmorgon om vad som händer på affärsfronten. Börs Rapporter 07:30 Garo, 07:30 Scandic Hotels, 08:00 Better Collective, 08:00 Nederman, 08:00 Paradox, Aino Health, Aktie-Ansvar FoF THREE, Bahnhof, Bioservo, Bonäsudden, Clavister, Confidence International, Corem, Enzymatica, Exalt, Future Gaming, Karlbergsvägen 77, Livihop, Lundin Gold, Lyko, Malmbergs, Netmore Group, Poolia, Raytelligence, Scandbook Holding, Three Gates, Wntresearch Utländska rapporter 06:30 BHP Group, 13:00 Walmart, HSBC, Medtronic, William Demant Holding Stämmor 13:00 Seatwirl Investerarmöte 08:30 Xbrane Biopharma investerarmöte Börsveckans Småbolagsdag 09:00 Feelgood investerarmöte Börsveckans Småbolagsdag 09:00 Scandic Hotels telefonkonferens 09:30 Biovica investerarmöte Börsveckans Småbolagsdag 09:30 Garo telefonkonferens 10:00 Better Collective telefonkonferens 10:00 Nederman telefonkonferens 10:15 Orexo investerarmöte Börsveckans Småbolagsdag Bavarian Nordic investerarmöte Citigroup Immuno-Oncology Leadship Summit Handlas exklusive utdelning Genova Property för preferensaktien (utd 2,62 kr) Makro 08:00 Finland KPI 08:00 Tyskland grossistpriser 09:30 Sverige KPI 09:30 Sverige byggstarter av hus 10:00 EMU bytesbalans 10:00 Italien industriorder 10:30 Storbritannien arbetslöshet 11:00 EMU byggande 11:00 Tyskland ZEW-index 12:00 OECD BNP kvartal 14:00 Ryssland arbetslöshet 14:00 Ryssland detaljhandelsförsäljning 14:55 USA Redbook 16:00 USA NAHB husindex