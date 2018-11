1 november: Här är dagens affärsagenda

Dagens PS hjälper dig hålla koll på business-almanackan. Missa Inget viktigt!

Börs

Rapporter

07:00 Calliditas, 08:00 Hansa Medical, 08:00 Hexagon, 08:00 Nordic Waterproofing, 08:00 Probi, Alphahelix, H&D Wireless, Powercell, Rasta Group

Utländska rapporter

07:00 Carlsberg, 08:00 Danske Bank, 21:30 Apple, Arcelormittal (före 09.00), BankNordik, Carlsberg (trading uppdatering), Coloplast, Nordjyske Bank, Novo Nordisk, Royal Dutch Shell, SKAKO, Solar, TGS-NOPEC, Trimble (efter 21.00), US Steel (efter börsens stängning), Ørsted

Investerarmöte

10:00 Hexagon telefonkonferens

10:00 Nordic Waterproofing telefonkonferens

10:00 Probi telefonkonferens

11:30 Arion Bank telefonkonferens

14:00 Hansa Medical telefonkonferens

15:00 Calliditas telefonkonferens

Utländska investerarmöte

11:00 Solar telefonkonferens

Corporate Actions

Com Hem avnotering sista dag för handel

NP3 exklusive rätt N 1:6, 28 kronor per preferensaktie

News55 exklusive rätt N 1:1, 1,30 kronor per aktie

Makro

00:01 Sydkorea KPI

01:00 Sydkorea handelsbalans

01:30 Japan PMI industri reviderad

02:45 Kina PMI Caixin industri

08:30 Sverige PMI industri

09:00 Sverige månadsförsäljning av bilar från Bil Sweden

09:15 Schweiz KPI

10:30 Hongkong detaljhandelsförsäljning

10:30 Storbritannien PMI industri

12:30 USA varselstatistik Challenger

13:00 Bank of England räntebesked

13:00 Tjeckien räntebesked

13:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik

14:45 USA PMI industri reviderad

14:45 USA Bloomberg Comfort index

15:00 USA ISM tillverkningsindex

15:00 USA bygginvesteringar

15:30 USA EIA veckovis naturgaslager