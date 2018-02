Hur går ekonomin, vad är eurozonens största risker och hur gör ECB med räntan? Tunga analyshuset Moodys har tagit tempen på över tusen aktörer i Europa.

Moodys Investors Service presenterar en ny rapport som inkluderar svar från över 1.100 marknadsaktörer om det ekonomiska tillståndet i eurozonen.

De slutsatser som man kunnat skönja är följande:

1. Majoriteten av de utfrågade tror att återhämtningen i eurozonen har mer att ge och kan komma att överraska på uppsidan. Moodys delar denna uppfattning.

2. De största riskerna ser de svarande vid en snabbare än väntad ändring i ECB:s policy, men lyfter också högt på listan politiska risker i Sydeuropa (Spanien och Italien) och ett ökat missnöje bland folket mot EU.

3. De flesta bedömer att konkurserna kommer att ligga stilla.

4. De flesta tror att betalningsinställelserna i Europa blir de samma under 2018 snarare än att öka eller minska. Moodys bedömer själva att de kommer att ligga på en lika låg nivå som innan finanskrisen.

5. De flesta av de svarande, 66 procent, sade att de förväntar sig att ECB höjer styrräntan med 0,5 procent under 2018. Moodys själva ser en oförändrad styrränta under hela 2018, med de första höjningarna att bli av någon gång under 2019.