Vitalik Buterin som är grundare till kryptovalutan ethereum varnar för att den liksom alla andra kryptovalutor kan vara värd noll när som helst.

Varningen på Twitter ger han mot bakgrund av att kryptovalutor är fortfarande nya och hypervolatila tillgångar.

”Placera inte mer pengar i kryptovalutor än vad du kan förlora. Om du funderar över var att lägga dina livsbesparingar är traditionella tillgångar fortfarande den säkraste platsen”, skriver Vitalik Buterin.

Hans varning har under måndagen inte påverkat egna valutan ethereum som stiger med cirka två procent till 943,60 dollar. På ett år har ethereum haft en markabel resa uppåt från 12,66 dollar. Som mest toppade kryptovalutan på ungefär 1.340 dollar i mitten av januari.

Reminder: cryptocurrencies are still a new and hyper-volatile asset class, and could drop to near-zero at any time. Don’t put in more money than you can afford to lose. If you’re trying to figure out where to store your life savings, traditional assets are still your safest bet.

— Vitalik Buterin (@VitalikButerin) 17 februari 2018