Bitcoin utgör endast 32,7 procent av all kryptovalutahandel i Sydkorea, vilket är den lägsta andelen bland globala kryptobörser. (Foto: TT)

Bitcoin utgör endast 32,7 procent av all kryptovalutahandel i Sydkorea, vilket är den lägsta andelen bland globala kryptobörser. (Foto: TT)

Bitcoin utgör endast 32,7 procent av all kryptovalutahandel i Sydkorea, vilket är den lägsta andelen bland globala kryptobörser.

ANNONS

ANNONS

Det rapporterar Yonhap News med hänvisning till den lokala tankesmedjan KIRI.

I en rapport som släpptes under söndagen tar KIRI upp flera andra länders fördelning av kryptovalutor. Bitcoin utgjorde exempelvis 96,9 procent av Japans handel med kryptovalutor, 87,1 procent i Storbritannien, 84 procent i Brasilien och 83,7 procent i Ryssland. All data är baserad på den 17 december i fjol vilket var tidpunkten då data samlades in.

Under samma dag rapporterade Sydkorea kryptovalutahandel till ett värde om 3,61 miljarder dollar, vilket utgjorde 29,8 procent av världens totala kryptovalutahandel under dagen.

Från och med den 30 januari i år tillåts endast kryptovalutahandel genom bankkonton i egna namn i Sydkorea. Syftet är att minska utrymmet för att kryptovalutor används för olagliga aktiviteter såsom penningtvätt och skatteflykt.