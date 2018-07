Alibabas grundare: Bitcoin är en bubbla

Alibabas grundare och styrelseordförande Jack Ma – som Dagens PS skrivit om flera gånger – kallar bitcoin för en bubbla samtidigt som han omfamnar den underliggande blockkedjetekniken.

Det rapporterar Wall Street Journal med hänvisning till ett event.

Under gårdagen lanserade ett samriskbolag med koppling till Ant Financial ett överföringssystem som bygger på just blockkedjetekniken. Systemet hjälper människor att skicka pengar till Filippinerna till en lägre kostnad än vad banker och andra aktörer erbjuder.

Ma bedömer att teknologin i sig självt inte är bubblan, utan snarare att kryptovalutan bitcoin är en bubbla. Ma delger vidare att hans företag Ant Financial inte äger några bitcoin och kommer hålla sig undan från kryptovalutan.

Ma uppger att blockkedjan måste användas för att lösa sociala problem kopplade till dataintegritet, säkerhet och hållbarhet, men tillägger att teknologin nu i stället används för verktyg och koncept för intjäningsmodeller.