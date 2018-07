Financial Times: Svensk hedgefond bäst i Europa

Rhenman Healthcare Equity L/S SEK är rankad som den bästa hedgefonden i Europa, med över 100 miljoner dollar under förvaltning, sett till årlig avkastning under de senaste fem åren. Detta enligt Financial Times.

I en undersökning av europeiska hedgefonder som Financial Times har gjort framgår det att Rhenman Healthcare Equity L/S har avkastat 27,1 procent årligen sedan 31 mars 2013, vilket är bäst av alla undersökta hedgefonder under perioden. Den näst bästa hedgefonden, The Childrens Inv. Master Fund, hamnar på 19,4 procent, vilket är nästan 8 procentenheter under ettan.

Rhenman & Partners pekar på sina kopplingar till Karolinska Institutet som en framgångsfaktor till den höga avkastningen. Det medicinska institutet har producerat flera Nobelpristagare.

Enligt undersökning är genomsnittsavkastningen 6,3 procent årligen för alla undersökta fonder.