Facebooks fall kan stå svenska fonder dyrt

Marknadens negativa reaktion i efterhandeln på Facebooks kvartalsrapport, där framförallt användartillväxten var i fokus, kan påverka en del svenska fonder som har stor exponering mot sociala mediejätten.

Det skriver DI Digital.

De största svenska ägarna av aktier i bolaget är Nordea, AP-fonderna och Swedbank Fonder som hade ett innehav på 8,4, 6,1 respektive 5,5 miljarder kronor, innan reaktionen. Innehaven föll 1,7, 1,2 och 1,1 miljarder sett till hur efterhandeln utspelade sig.

Fonden med det största innehavet i Facebook är Swedbank Robur Technology, som stigit med 38 procent sedan årsskiftet. Teknikfonden äger 1,6 miljoner aktier i Facebook till ett värde av 3 miljarder kronor. Posten ser ut att rasa 616 miljoner när börsen öppnar i USA, uppger DI.

Om börsraset realiseras när marknaden öppnar 15.30, kan det bli det största raset någonsin sett till börsvärde för en enskild aktie.

Finwire rapporterade under gårdagen att Facebooks omsättning var lägre än väntat under andra kvartalet. Intäkterna uppgick till 13,23 miljarder dollar (9,32), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 13,32. Resultatet per aktie var 1,74 dollar (1,32), där analytikerkonsensus låg på 1,72.