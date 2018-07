Ring, börsklocka ring! IPO-feber för Nasdaq

Nasdaq noterade rekordmånga listbyten från Nasdaq First North till nordiska huvudlistor under det första halvåret. (Foto: TT)

Nasdaq noterade rekordmånga listbyten från Nasdaq First North till nordiska huvudlistor under det första halvåret. (Foto: TT)

Nasdaq noterade rekordmånga listbyten från Nasdaq First North till nordiska huvudlistor under det första halvåret. Totalt börsnoterades 52 nya bolag under perioden på de nordiska Nasdaq-börserna som drog in totalt 2,4 miljarder euro. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det rör sig om nordiska Nasdaq-börser och First North-börser i Köpenhamn, Finland, Island och Stockholm. 23 börsnoteringar genomfördes på huvudlistor medan 29 noterades på handelsplatsen First North. Huvudlistorna stod för cirka 1,9 miljarder euro sett till kapitalanskaffning medan First North-börser stod för 0,5 miljarder euro.

Åtta av de nya nordiska noteringarna under halvåret var byten från Nasdaq First North till huvudmarknader, vilket är högre än det tidigare rekordet om sex stycken som noterades under samma period i fjol.

ANNONS

ANNONS

“Vi har upplevt en mycket aktiv marknad första halvåret och det är spännande att notera att den nordiska IPO-miljön är fortsatt stark”, säger en europeisk bolagschef på Nasdaq i pressmeddelandet.

Börsoperatören delger att man fortsätter att se ett starkt intresse från internationella aktörer då sex nya noteringar gjordes av icke-nordiska företag under halvåret. Ett särskilt intresse syns tydligt från teknikbolag med iGaming-sektorn i täten. Fyra nya börsnoteringar genomfördes av iGaming-bolag under det första halvåret, och nordiska Nasdaq-börser uppges vara en ledande europeisk marknadsplats för iGaming då man har 16 noterade bolag verksamma inom segmentet för tillfället.

Inför det andra halvåret uppger man att pipelinen är solid och man väntar sig ett fortsatt intresse även utanför nordiska länder.