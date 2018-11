Nasdaq Norden tror på noteringsvåg

Börsnoteringarna i Norden väntas få upp farten under årets sista två månader och nå 100 stycken under hela 2018.

Det bedömer Lauri Rosendahl, chef för Nasdaq Nordic, rapporterar Bloomberg News.

Hittills har 66 noteringar blivit av men takten har bromsat in under andra halvåret. Totalt har 14 noteringar skett under andra halvåret att jämföra med 52 stycken under det första halvåret.

Men Lauri Rosendahl är inte alltför orolig över detta och säger i en intervju med nyhetsbyrån att man har en bra pipeline för noteringar framöver.

”Detta gäller särskilt för små och medelstora företag. Därför är vi förhoppningsfulla att om marknaderna lugnar ned sig kommer vi se denna pipeline röra sig mot noteringar”, sade Lauri Rosendahl.

Noteringarna i Norden var nära att nå 100 stycken under 2015 och 2016 men lyckades med den bedriften först förra året när de uppgick till totalt 115.