Globala börsnoteringar bromsar in

De globala börsnoteringarna bromsade in under Q2. Bilden är från Wall Street. (Foto: TT)

Geopolitisk oro och bråk om handel fick börsnoteringsklimatet att bromsa in i det andra kvartalet. Totalt minskade antalet börsnoteringar under det första halvåret i år, jämfört med i fjol, med 21 procent till 660 stycken. Det visar siffror från EY.

Samtidigt som antalet noteringar föll så ökade kapitalet som togs in i samband med noteringarna. Totalt drog bolagen in 94,3 miljarder dollar under perioden, en ökning med 5 procent jämfört med i fjol. Det är den högsta siffran för perioden sedan 2015.

EY ser positivt på framtiden.

“De goda nyheterna är att de ekonomiska förutsättningarna fortsätter att vara uppmuntrande, aktievärderingarna är höga i många delar av världen och räntorna är låga. Därför förväntar vi oss en återhämtning i IPO-verksamheten under det andra halvåret 2018”, säger Dr. Martin Steinbach, ledare för EY Global and EMEIA IPO, i en kommentar.

Under det första halvåret har USA gått starkt medan Asien mattats av.