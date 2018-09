EQT överväger börsnotering

Det svenska riskkapitalbolaget EQT Partners överväger en börsnotering i syfte att stärka balansräkningen, uppger en källa till Bloomberg News.

Samma insynsperson tillade att tankebanorna kring detta befinner sig i ett tidigt skede och ett formellt beslut inte väntas bli taget innan andra halvåret 2019.

Samtidigt ska EQT också överväga att ta in en extern investerare under en bredare strategisk översyn.

Oavsett hur man väljer att gå vidare med något av detta har företaget valt att rusta upp med två personer i styrelsen för hjälp med utvärderingen. Det handlar om Edith Cooper, tidigare chef för human capital management på Goldman Sachs och Gordon Orr, senior rådgivare från konsultjätten McKinsey, som anslutit. De två är bosatta i New York och Hongkong, enligt deras profilsidor på Linkedin.

Det är inte vanligt förekommande att utköpsfirmor väljer att gå till börsen, men ett antal exempel på dessa finns i 3i Group och Eurazeo.

EQT, som lanserades 1994, har utanför börsen hämtat in 50 miljarder euro. Att man nu vill dra in mer kapital via en börsnotering bedöms som ett måste för att kunna upprätthålla tillväxten, uppgav källan.

EQT har avböjt att kommentera om en börsnotering till Bloomberg News.

Den största aktieägaren i EQT är Wallenbergarnas Investor med cirka tio procent av kapitalet.