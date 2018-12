Wall Street spurtade i mål på plus

Wall Street vände den inititala nedgången till en uppgång och stängde på plus. (Foto: TT)

Wall Street vände den inititala nedgången till en uppgång och stängde på plus. (Foto: TT)

New York-börsen avslutade torsdagen på plus efter att ha noterats på minus under merparten av den volatila handelssessionen.

På den breda marknaden steg S&P 500-index med 0,9 procent till 2 488,8 efter att ha varit ned med så mycket som -2,8 procent så sent som två timmar innan stängning.

Teknologitunga Nasdaq Composite steg med 0,4 procent till 6 579,5. Under dagen handlades indexet -3,3 procent som lägst.

ANNONS

ANNONS

Sektormässigt hade material den bästa utvecklingen, plus 1,9 procent, medan sällanköp noterades för den svagaste utvecklingen, plus 0,2 procent.

Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen sjönk 4 punkter till 2,77 procent.

Brentoljan sjönk 4,24 procent till 52,16 dollar och WTI-oljan sjönk 3,48 procent till 44,61 dollar.

Guldpriset steg 7,69 dollar till 1 277,50 dollar.

Dollarn försvagades till 1,1436 mot euron, från 1,1356 dagen innan.

Index Kurs Diff i dag DJIA 30 23 138,82 1,14% S&P 500 2 488,83 0,86% Nasdaq Composite 6 579,49 0,38% TSE (Toronto) 14 165,21 2,79% Sällanköp 770,75 0,24% Dagligvaror 520,08 1,02% Energi 425,97 0,64% Finans 392,00 1,11% Hälsovård 987,07 1,07% Verkstad 538,49 1,24% Material 316,01 1,85% Fastigheter 191,88 0,24% IT 1 080,76 0,77% Kraft 268,11 0,87% Källa: Bloomberg